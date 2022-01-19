Минздрав Египта разъяснил, в каких случаях туристов обяжут пройти тест на ковид при въезде в страну

В посольстве Египта в России назвали недостоверной информацию о введении тестирования на коронавирус для всех прибывающих в арабскую республику.

Ранее сегодня в российских СМИ со ссылкой на циркуляр египетского минтуризма появились данные о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет. В дипмисии Египта в Москве заявили, что правила въезда в страну не меняются, а информация о введении тестов по прибытии для всех авиапассажиров не соответствует действительности. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В минздраве Египта уточнили, что тестирование на Covid-19 вводится для пассажиров с сомнительными справками об отрицательном тесте на коронавирус или сертификатами о вакцинации.

По данным ведомства, с 22 января экспресс-тест на антиген придется пройти в аэропорту тем пассажирам, у которых сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста не соответствуют нормам минздрава. Это правило действует для аэропортов Шарм-эль-Шейха, Хургады, Марса-Алам, Табы, Луксора и Асуана. При этом в циркуляре минздрава не указаны критерии, по которым определяется несоответствие документов, передает РИА «Новости».

Если результат экспресс-теста окажется положительным, турист должен провести пятидневный карантин в отеле, где он остановился. На шестой день, если нет симптомов коронавирусной инфекции, делается ПЦР-тест – если он отрицательный, то карантин заканчивается, говорится в документе минздрава. В случае положительного результата туристу придется провести еще пять дней на карантине, после чего ему разрешено свободно передвигаться по стране без необходимости сдавать еще один ПЦР-тест.

Согласно циркуляру, пассажиров, прибывающих в другие аэропорты Египта (кроме указанных выше) в случае двух положительных экспресс-тестов, возвращают в страну вылета.

Экспресс-тестирование в аэропортах обойдется в 20$, сообщает АТОР со ссылкой на туроператора TEZ TOUR.

В настоящее время иностранцы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа до въезда в страну, либо сертификат о вакцинации (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V»). Это правило въезда распространяется на граждан в возрасте от 12 лет.

Москва, Наталья Петрова

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