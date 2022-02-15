Российские операторы не советуют ездить в Таиланд из-за ложных ПЦР-тестов

Таиланд оказался в черном списке российских туроператоров. Дело в том, что на курорте есть риск попасть под карантин из-за положительного ПЦР-теста. По неизвестной причине среди туристов из России значительно больше доля тех, у кого обнаруживают коронавирус по прибытии, чем среди других иностранцев.

Спрос на путевки в Таиланд уже начал сокращаться, а некоторые туроператоры даже перестали подтверждать туда бронь, пишет «Коммерсант». Путешественникам рекомендуют переориентироваться на «более лояльные страны» – Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику, на Кубу.

В случае положительного результата на коронавирус, если туристу не требуется госпитализация, он будет проходить карантин в отеле за свой счет. При этом расходы на карантинную гостиницу могут превысить 200 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, за первые 10 дней февраля каждый пятый россиянин, прибывший в Таиланд, сдал положительный ПЦР-тест. При этом рост заболеваемости среди туристов из России в шесть раз выше среднего по всем странам.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также обращает внимание на то, что в случае с туристами из других государств доля положительных тестов незначительна. Участники туррынка допускают, что в Таиланде повышенный уровень ложноположительных результатов.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»