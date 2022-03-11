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Пятница, 11 марта 2022, 12:29 мск

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Россия отменила ковидные ограничения для полетов в восемь стран

Правительство РФ отменило ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, для полетов в восемь стран. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

С 9 марта отменены ковид-меры для совершения нерегулярных и регулярных рейсов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Отмечается, что полеты будут выполняться на взаимной основе.

В Росавиации напомнили, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения Covid-19».

Основные ограничения авиасообщения России с другими странами были введены в 2020 году. Затем запреты постепенно смягчались. Так в течение 2021-2022 годов РФ полностью возобновила перелеты в Белоруссию, Доминикану, на Кубу, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею, а также частично в Египет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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