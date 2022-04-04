Россия отменяет ковидные ограничения для чартерных рейсов

Россия отменяет антикоронавирусные меры, применяемые для чартерных рейсов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом и действующие на чартерных рейсах, будут сняты с 9 апреля, уточнил глава кабмина. По словам премьера, уровень заболеваемости Covid-19 стремительно снижается, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.
Таким образом, возобновится авиасообщение России с 52 странами. В том числе Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими государствами.
Мишустин также напомнил, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза, Катар и Мексику.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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