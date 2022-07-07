ПЦР-тест обязателен: МИД разъяснил правила въезда для иностранцев

Министерство иностранных дел дало разъяснения по въезду иностранцев после отмены ковид-ограничений. Гражданам других стран по-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.

С 15 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отменяет почти все ограничения, введенные ранее. Порядок въезда в Россию иностранцев практически вернется к «допандемийному», без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в РФ.

В МИД обратили внимание, что требование о предъявлении въезжающими в Россию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР, сохраняет силу.

В министерстве напомнили, что с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории РФ через наземные пункты пропуска.

Москва, Зоя Осколкова

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