российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июля 2022, 09:30 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

ПЦР-тест обязателен: МИД разъяснил правила въезда для иностранцев

Министерство иностранных дел дало разъяснения по въезду иностранцев после отмены ковид-ограничений. Гражданам других стран по-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.

С 15 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отменяет почти все ограничения, введенные ранее. Порядок въезда в Россию иностранцев практически вернется к «допандемийному», без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в РФ.

В МИД обратили внимание, что требование о предъявлении въезжающими в Россию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР, сохраняет силу.

В министерстве напомнили, что с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории РФ через наземные пункты пропуска.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса / В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости / Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы / Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения / В России еще 3106 человек заразились коронавирусом / В России за сутки выявили более трех тысяч заболевших коронавирусом / В России третий день подряд снижается заболеваемость Covid-19 / В России за сутки выявили 3 072 больных Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая,