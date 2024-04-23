Таиланд вводит 60-дневный безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда одобрило введение 60-дневного безвизового режима для российских граждан. Он вступит в силу с 1 мая. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на кабинет министров страны.

Отмечается, что правительство Таиланда согласилось с предложением МИД страны освободить от получения виз граждан РФ, посещающих Таиланд в туристических целях, на срок не более 60 дней. На какой срок введена данная мера, не уточняется.

Напомним, с ноября прошлого года граждане России могут провести в Таиланде 90 дней без необходимости оформления визы. Такой режим действует до 30 апреля 2024 года.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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