РСТ призвал не заставлять отели контролировать доступ отдыхающих на пляжи в Анапе

В Российском союзе туриндустрии обратились к мэрии Анапы с просьбой пересмотреть требование к владельцам гостиниц о контроле за доступом на пляжи отдыхающих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РСТ.

Согласно постановлению, подписанному мэром Анапы Василием Швецом, отели и санатории, имеющие собственные пляжи, обязаны «организовать работу по ограничению посещения пляжной территории, проведению информационной работы для населения о введенных ограничениях и запрете купания, обеспечить работу мониторинговых групп и спасательных постов».

В РСТ отметили, что отели и санатории не обладают ни ресурсами, ни полномочиями для строгого ограничения доступа к пляжам. «Кроме того, в настоящее время турпоток в Анапе и без того снижен из-за запрета на купание, а новые ограничительные меры могут еще больше усугубить ситуацию, поскольку не позволяют даже просто отдыхать и загорать у моря. Ограничение доступа к береговой линии может вызвать законное недовольство гостей курорта», – подчеркнули в союзе.

Отельеры готовы информировать гостей о рекомендациях властей, однако «возложение на них функций по ограничению доступа противоречит принципам гостеприимства». «Если ограничения действительно необходимы, это должно осуществляться силами городской администрации, специалистами в сфере охраны объектов, а не с помощью турбизнеса, который сейчас как никогда нуждается в поддержке», – заключили в РСТ.

Ограничения доступа на пляжи были введены после экологической катастрофы, причиной которой стало крушение двух танкеров в Керченском проливе. По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия до сих пор устраняются.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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