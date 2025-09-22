В Чехии начали «маскировать» российских туристов для их въезда в страну

В Чехии меняют цель визита для путешественников из России, чтобы поправить ситуацию в туристической отрасли. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Из-за отказа от российских туристов Чешская Республика за последние три года потеряла от 195 млн до почти 200 млн евро. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать «маскировочные» визы.

Одно из главных требований к россиянам для въезда в Чехию – наличие загранпаспорта на 10 лет. Необходимо обратиться в консульство страны, где подскажут, услугами какого визового центра стоит воспользоваться. Главное – не указывать «туризм» целью поездки.

Сервисный сбор за визу составляет в районе 35 евро, срок ожидания – не больше месяца. После чего россиянин получает документы с приглашением, а в визе вместо пометки Turistika стоит Návštěva, что означает «Посещение». Юридически она имеет идентичную туристической визе силу.

