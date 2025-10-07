Биометрия обязательна: Кипр ужесточил правила въезда для россиян

Власти Кипра ужесточили правила въезда для туристов из России. Теперь россиянам необходимо сдавать биометрию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Начиная с 6 октября 2025 года, для получения кипрской визы необходимо будет сдать биометрические данные», – говорится в сообщении.

Россияне, желающие посетить Кипр, должны сдать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото. Нововведения делают обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. В результате дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна.

В АТОР подчеркнули, что от сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет.

«Кипр не сотрудничает с визовыми центрами в России, так что получение визы возможно только в консульствах. Консульский сбор при оформлении краткосрочной визы категории С составляет 90 евро, для детей от 6 до 11 лет включительно – 45 евро», – добавили в ассоциации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

