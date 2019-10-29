Экс-главврача тюменского «Медицинского города» избрали защитником 5 тысяч медиков

Бывший главврач тюменского «Медицинского города» Андрей Кудряковизбран председателем ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество». Такое решение было принято единогласно на общем отчетном собрании общества, рассказал «Новому Дню» председатель правления ассоциации Евгений Чесноков.

«Была предложена единственная кандидатура – Андрея Кудрякова, – рассказал Чесноков. – Все делегаты, представляющие 5 тысяч врачей и 70 лечебных учреждений, единогласно за него проголосовали. Мы внутри же знаем все эти ситуации (речь о скандальных уголовных делах в связи с хищениями в «Медицинском городе», – прим. Ред.), где он там виноват, где не виноват. Четко могу сказать, пока нет обвинительного приговора, мы не можем человека обвинять, как это делают некоторые издания», – сказал Чесноков.

По словам Чеснокова, должность председателя ассоциации существовала и раньше. Ее когда-то до назначения уполномоченным по правам человека в Тюменской области занимал Сергей Миневцев. После ухода Миневцева председателя не избирали. «Сейчас у нас развивается непрерывное медицинское образование, есть вопросы, касающиеся защиты профессиональной деятельности [врачей], мы посчитали необходимым эту должность вновь ввести», – объяснил Чесноков.

По словам председателя правления, сейчас ассоциация должна внести изменения в свой устав, после чего их должен утвердить Минюст. Пройдет не менее месяца до того момента, когда ассоциация сможет де-юре принять на работу Андрея Кудрякова. «Номинально он у нас не работает», – уточнил Чесноков. При этом высшим органом ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество» остается правление, председателем которого является Евгений Чесноков.

Андрей Кудряков был уволен с должности руководителя «Тюменского многопрофильного медицинского центра «Медицинский город»» в середине октября. К этому моменту Следственный комитет начал проверку сообщения о, якобы, незаконного списания материальных ценностей учреждения Кудряковым. Ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при обращении с деньгами ТФОМСа неустановленными лицами из администрации «Медгорода». Сумма предполагаемого ущерба составляет 18,5 млн рублей.

В июле по обвинению в мошенничестве была арестована главный бухгалтер организации Галина Иванова. В том же месяце пациенты «Медгорода» жаловались на перебои в работе радиологического оборудования, из-за которых не могли получить непрерывную лучевую терапию. Весной 2019 года в ходе проверки прокуратура обнаружила, что «Медицинский город» вовремя не расплачивался с поставщиками лекарств. Одновременно пациенты жаловались не отсутствие в лечебном учреждении препаратов для химиотерапии.

Тюмень, служба информации

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