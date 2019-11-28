Гордума Тюмени приняла бездефицитный бюджет

Бюджет города Тюмени на 2020 год составит 33 млрд 663 млн рублей. Собственные доходы города составят только 43% этой суммы, остальное – субсидии и дотации, главным образом, из областного бюджета.

Бюджет Тюмени был принят на заседании городской думы в четверг, 28 ноября. Впервые бюджет сверстан «в ноль», без дефицита, расходы на 2019 год запланированы также в размере 33 млрд 663 млн рублей. Заемные средства администрация привлекать не намерена, муниципальный долг отсутствует. 30% составляют межбюджетные трансферты, в основном, предоставляемые на развитие территории города. 27% – субвенции из бюджета Тюменской области на исполнение переданных городу государственных полномочий.

Основные налоговые поступления (68%) в городской бюджет обеспечит НДФЛ. Всего мэрия планирует получить в 2020 году от НДФЛ 9 млрд рублей, на 4% больше, чем в 2019 году. Во время обсуждения бюджета руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов, впрочем, усомнился, что НДФЛ удастся собрать в нужном объеме. Пыхалов объяснил свои сомнения сокращениями, которых проходят на тюменских предприятиях. Более 2 млрд рублей даст городскому бюджету упрощенная система налогообложения (+27% к уровню 2019 года).

Все приоритеты при расходовании бюджета, заявил депутатам директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, направлены на достижение целей национальных проектов. Всего на территории города реализуется 7 нацпроектов. Самые значительные расходы предполагаются на образование – 13,4 млрд рублей. В 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях будет воспитываться 62 тысячи детей, в общеобразовательных учреждениях – 112 тысяч детей. Планируется, что в эксплуатацию будут введены 7 детских садов и одна школа. В будущем году более 9 тысяч первоклашек смогут ходить в кружки и секции по сертификатам дополнительного образования. Отметим, что 15 миллионов рублей запланировано потратиь на установку в целях безопасности турникетов в 60 тюменских школах.

На национальную экономику отведено 9 млрд 628 млн рублей. Расходы на ЖКХ увеличатся более, чем вдвое – с 2 до 4,2 млрд рублей.

Депутаты городской думы приняли проект бюджета 30 голосами «за» при троих воздержавшихся. Еще один депутат, либерал-демократ Дмитрий Елагин, отказался голосовать по бюджету и демонстративно покинул зал заседаний. Причиной стало невнимание, по мнению депутатов, мэрии города к нуждам жителей 22 избирательного округа, по которому Елагин прошел в гордуму.

Отметим, что принятый ранее бюджет Тюменской области, в отличии от бюджета города, оказался рекордно дефицитным, расходы превысили доходы на 58,9 млрд рублей. Покрывать дефицит планируется за счет остатков предыдущих лет, в распоряжении регионального бюджета накопилось порядка 110 млрд рублей. 3,4 млрд рублей Тюменская область выделит Министерству обороны на софинансирование строительства и ремонта зданий ТВВИКУ. Порядка 450 млн рублей в течение ближайших трех лет будут выделены Курганской области на софинансирование реконструкции систем водоотведения.

Тюмень, служба информации

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