Под Луганском потерялась группа украинских военных

Публикации за 12.02.17

В Луганской области группа украинских военных не вернулась с выполнения задания. Об этом сообщил пресс-офицер тактического группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, военнослужащие выполняли задачи по наблюдению на переднем краю позиций.

«В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», – сказал Завтонов.

Он также добавил, что не может сообщить более подробную информацию о пропавших военных, однако отметил, что в настоящее время работают поисковые группы.

«Любая информация, которая будет 100%-но проверенна, будет предоставляться как можно быстрее», – заверил пресс-офицер.

Луганск, Анастасия Смирнова

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