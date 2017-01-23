В ДТП на трассе в Югре погибли пять человек / Еще четверо пострадали

Публикации за 23.01.17

В Ханты-Мансийском районе вчера днем, 22 января, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 14:20 на 861 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV-4, допустила занос транспортного средства и выехала на полосу встречного движения, где в тот момент ехал Mitsubishi Lancer, которым управлял 31-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли: водитель Mitsubishi, его пассажиры (1954, 1954 и 1988 годов рождения), а также 43-летний пассажир Toyota. Кроме того ранения получили водитель Toyota и его пассажиры 26, 28 и 43 лет.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 32 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.01.17

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