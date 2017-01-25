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Югра

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Публикации за 25.01.17

В Югре «Нива» протаранила встречную иномарку (ФОТО) / В больнице оказались два человека

В Югре «Нива» протаранила встречную иномарку (ФОТО) В больнице оказались два человека

Вчера вечером в Кондинском районе Югры лоб в лоб столкнулись «Нива» и Kia. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 18:20 на 231 километре автодороги «Юг».

Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21213» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Cee'd под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДПТ пассажиры иномарки 1994 и 1981 годов рождения получили телесные повреждения.

Новый День: В Югре ''Нива'' протаранила встречную иномарку

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.01.17

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