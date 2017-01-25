Под Няганью в ДТП погибли два человека (ФОТО) / После столкновения с грузовиком «десятка» загорелась

Публикации за 25.01.17

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Октябрьском районе Югры, в ходе которого погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла сегодня, около 11:05, на 1 км автодороги «Нягань – Приобье».

По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2110, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге грузовику Scania. Столкновения избежать не удалось. После удара «десятка» загорелась. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки – девушка 1987 года рождения.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 25.01.17

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