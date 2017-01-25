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Югра

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Публикации за 25.01.17

Под Няганью в ДТП погибли два человека (ФОТО) / После столкновения с грузовиком «десятка» загорелась

Под Няганью в ДТП погибли два человека (ФОТО) После столкновения с грузовиком «десятка» загорелась

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Октябрьском районе Югры, в ходе которого погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла сегодня, около 11:05, на 1 км автодороги «Нягань – Приобье».

Новый День: Под Няганью в ДТП погибли два человека

По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2110, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге грузовику Scania. Столкновения избежать не удалось. После удара «десятка» загорелась. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки – девушка 1987 года рождения.

Новый День: Под Няганью в ДТП погибли два человека

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 25.01.17

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