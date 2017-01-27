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Югра

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Публикации за 27.01.17

На трассе в Югре автобус врезался в груженый трубами КамАЗ (ФОТО) / Погиб один человек, еще трое получили травмы

На трассе в Югре автобус врезался в груженый трубами КамАЗ (ФОТО) Погиб один человек, еще трое получили травмы

Вчера вечером, 26 января, в Сургутском районе Югры случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 20:24 на 7 километре подъездной автодороги Южно-Сургутского месторождения.

Полицейские установили, что водитель 1961 года рождения, управляя автобусом «НЕФАЗ», не справился с управлением и допустил наезд на стоявший автомобиль КамАЗ, груженый трубами, водителем которого является мужчина 1987 года рождения. В результате ДТП погиб водитель автобуса, его пассажирки 1984 и 1970 годов рождения и водитель КамАЗа получили телесные повреждения.

Новый День: На трассе в Югре автобус врезался в груженый трубами КамАЗ (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.

Сургутский район, Иван Гридин

Сургутский район. Другие новости 26.01.17

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