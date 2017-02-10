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Югра

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Публикации за 10.02.17

В Нефтеюганске ищут педофила (ФОТО) / Он надругался над 13-летней девочкой

В Нефтеюганске ищут педофила (ФОТО) Он надругался над 13-летней девочкой

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, 6 февраля в 4 микрорайоне Нефтеюганска неизвестный мужчина напал на 13-летнюю девочку, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего.

Новый День: В Нефтеюганске ищут педофила (ФОТО)

На основании показаний потерпевшей составлен фоторобот предполагаемого преступника. Следователи обращаются к жителям округа: «Если вы обладаете информацией о месте нахождения подозреваемого, либо располагаете другими сведениями, которые могут иметь значение для следствия, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску по телефону: 8(3463)29-56-10, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления по телефону: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность информации гарантируем».

Подозреваемому на вид около 40 лет, рост 160-165 см., полное телосложение, над правым глазом имеется рубец, лицо морщинистое, грубый низкий голос. Он был одет в шапку-ушанку, черную кожаную куртку, черные брюки.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.02.17

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