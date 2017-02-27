NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 27.02.17

В тройном ДТП под Нижневартовском погибли пять человек / Все они ехали в одном автомобиле

В тройном ДТП под Нижневартовском погибли пять человек Все они ехали в одном автомобиле

Вечером 25 февраля в Нижневартовском районе случилось серьезное ДТП, в котором погибли пять человек, еще трое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:00.

Полицейские установили, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Espero, на 2 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение сначала с автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1962 года рождения, а затем с автомобилем Infiniti FX50 Premium, за рулем которого был 24-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo и его пассажиры 1983, 1984, 1983 и 1978 годов рождения погибли, еще двое пассажиров этого же автомобиля 1980 и 1985 годов рождения и водитель Infiniti получили травмы различной степени тяжести.

Всего с 25 по 26 февраля на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 22.02.17

В Югре по факту разлива нефтепродуктов возбудили дело. Площадь загрязнения составила 2 га. / Следователи Пыть-Яха выясняют обстоятельства смерти школьника. / В Березовском межрайонном следственном отделе Югры появился новый глава.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter