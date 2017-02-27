В тройном ДТП под Нижневартовском погибли пять человек / Все они ехали в одном автомобиле

Публикации за 27.02.17

Вечером 25 февраля в Нижневартовском районе случилось серьезное ДТП, в котором погибли пять человек, еще трое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:00.

Полицейские установили, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Espero, на 2 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение сначала с автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1962 года рождения, а затем с автомобилем Infiniti FX50 Premium, за рулем которого был 24-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo и его пассажиры 1983, 1984, 1983 и 1978 годов рождения погибли, еще двое пассажиров этого же автомобиля 1980 и 1985 годов рождения и водитель Infiniti получили травмы различной степени тяжести.

Всего с 25 по 26 февраля на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести.

Нижневартовск, Иван Гридин

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