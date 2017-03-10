В тройном ДТП в Сургутском районе погибли 3 человека (ФОТО) / Еще двое получили травмы

Публикации за 10.03.17

Сегодня рано утром, 10 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей и трактора, в котором погибли три человека, еще двое были госпитализированы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 5:45 на 44 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобиля Toyota Land Cruiser, при обгоне трактора, который чистил дорожное покрытие от снега, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным большегрузом «Scania», за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. От удара внедорожник отбросило на трактор.

В результате происшествия в «Toyota Land Cruiser» погибли 3 пассажира, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Водитель «Scania» также получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 09.03.17

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