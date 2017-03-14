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Югра

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Публикации за 14.03.17

На трассе «Югра» «Лада Гранта» влетела под фуру (ФОТО)
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

На трассе «Югра» «Лада Гранта» влетела под фуру (ФОТО)

В Советском районе Югры вчера вечером, 13 марта, легковушка угодила под встречную фуру. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 21:00 на 244 километре автодороги «Югра».

Новый День: На трассе ''Югра'' ''Лада Гранта'' влетела под фуру (ФОТО)

Полицейские установили, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта» (Лада 219010) с прицепом, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с седельным тягачом Volvo 540400, который буксировал полуприцеп Krone SDР27ЕLDН. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, его пассажиры 35 и 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

Новый День: На трассе ''Югра'' ''Лада Гранта'' влетела под фуру (ФОТО)

За прошедшие сутки на территории Югры полицейские зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 6 – получили травмы различной степени тяжести.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.03.17

В Сургуте семь человек отравились курительными смесями. Возбуждено уголовное дело. / В Нижневартовском районе в лобовом ДТП погиб человек. / В Югре нефтедобывающие предприятия оштрафованы за сжигание ПНГ. Сумма штрафов превысила 3 млн рублей.

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