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Югра

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Публикации за 03.04.17

В ХМАО КамАЗ смял легковушку с водителем и тремя пассажирами (ФОТО)
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В ХМАО КамАЗ смял легковушку с водителем и тремя пассажирами (ФОТО)

Вчера, 2 апреля в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 18:15 на 36 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Новый День: В ХМАО КамАЗ смял легковушку с водителем и тремя пассажирами (ФОТО)

Полицейские установили, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был водитель 1991 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажиры 2003, 2002, 2001 годов рождения скончались на месте.

Новый День: В ХМАО КамАЗ смял легковушку с водителем и тремя пассажирами (ФОТО)

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли, в том числе 3 несовершеннолетних, 12 человек получили травмы различной степени тяжести. 962038

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 30.03.17

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