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Югра

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Публикации за 06.04.17

В Нижневартовском районе «пятнашка» протаранила встречную «Ниву» (ФОТО) / Один человек погиб, трое – травмированы
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе «пятнашка» протаранила встречную «Ниву» (ФОТО) Один человек погиб, трое – травмированы

Вчера днем в Нижневартовском районе столкнулись «пятнашка» и «Нива». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 15:40 на 27 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный».

Новый День: В Нижневартовском районе ''пятнашка'' протаранила встречную ''Ниву'' (ФОТО)

Полицейские выяснили, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшейся во встречном направлении «Нивой» (Лада 212140), за рулем которого был водитель 1962 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств, а также 25 и 29-летние пассажиры «ВАЗа» получили телесные повреждения. Еще один пассажир «пятнашки» 1994 года рождения погиб на месте.

Новый День: В Нижневартовском районе ''пятнашка'' протаранила встречную ''Ниву'' (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 9 – получили травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 05.04.17

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