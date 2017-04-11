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Югра

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Публикации за 11.04.17

В Югре завод МДФ задолжал работникам более 17 млн рублей

В Югре завод МДФ задолжал работникам более 17 млн рублей

В Югре после вмешательства прокуратуры на заводе в поселке Мортка выплачены долги по заработной плате в сумме более 17 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, 06 апреля прокуратура Кондинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Завод МДФ» в Мортке.

Проерка показала, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в размере свыше 17 млн рублей. Прокуратура приняла ряд мер прокурорского реагирования. Так, в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), по результатам рассмотрения которого он подвергнут наказанию в виде штрафа.

Также прокурор района внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. В интересах работников направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Для защиты гарантированных федеральным законодательством прав граждан прокурор района объявил руководителю предостережение о недопустимости нарушения закона.

С учетом принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования в настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.04.17

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