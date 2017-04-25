В Радужном вынесли приговор ВИЧ-инфицированному педофилу

Публикации за 25.04.17

Суд вынес приговор жителю Радужного. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, он признан виновным в заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, незаконном хранении наркотиков (ч.1 ст.122, п.«а» ч.3 ст.131, п.«а» ч.2 ст.132, ч.2 ст. 167, ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в июне 2016 года житель Радужного совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, поставив ее в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (мужчина достоверно знал о наличии у него этого заболевания).

Помимо этого, месяцем ранее осужденный из хулиганских побуждений поджег детские коляски и велосипеды , находящиеся в подъездах домов №13 и №15 в 3 микрорайоне Радужного. Также он дважды попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с незаконным хранением наркотиков, которые были обнаружены при нем в ходе его досмотра.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Радужный, Иван Гридин

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