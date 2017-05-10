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Публикации за 10.05.17

В Нижневартовском районе фура столкнулась с самосвалом (ФОТО) / Один водитель погиб
Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе фура столкнулась с самосвалом (ФОТО) Один водитель погиб

Сегодня утром, 10 мая, в Нижневартовском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 09:30 на 184 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Новый День: В Нижневартовском районе фура столкнулась с самосвалом (ФОТО)

Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительным данным установлено, что водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом не справился с управлением и допустил наезд на движущийся впереди в попутном направлении самосвал той же марки. В результате столкновения водитель грузовика с полуприцепом погиб на месте происшествия.

Новый День: В Нижневартовском районе фура столкнулась с самосвалом (ФОТО)

Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

Между тем, на снимках, опубликованных на официальном сайте УМВД по автономному округу, запечатлен третий автомобиль – легковой – вероятный участник данного ДТП. Передняя его часть смята, крышка капота лежит на лобовом стекле, а моторный отсек обильно покрыт порошком из огнетушителя, который стоит рядом с авто на песке.

Госавтоинспекторы работают на месте ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 05.05.17

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