Житель Нягани убил своего двухмесячного сына

В Югре суд вынес приговор жителю Нягани, убившему собственного двухмесячного сына из-за его плача. Он обвинялся по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствие и суд установили, что днем 7 ноября 2016 года 35-летний житель Нягани, находясь в своей квартире, не справился с пеленанием своего двухмесячного сына. «Уустав» от его периодических крика и плача, мужчина нанес ему множественные удары кулаком по голове. От полученных травм ребенок скончался. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 06.06.17

В Сургуте уроженка Башкирии убила и расчленила сожителя. / Врачи когалымской больницы ответят за смерть новорожденного. / В Нефтеюганском районе в тройном ДТП погиб человек. Еще трое получили травмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»