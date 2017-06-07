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Югра

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Житель Нягани убил своего двухмесячного сына

Житель Нягани убил своего двухмесячного сына

В Югре суд вынес приговор жителю Нягани, убившему собственного двухмесячного сына из-за его плача. Он обвинялся по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствие и суд установили, что днем 7 ноября 2016 года 35-летний житель Нягани, находясь в своей квартире, не справился с пеленанием своего двухмесячного сына. «Уустав» от его периодических крика и плача, мужчина нанес ему множественные удары кулаком по голове. От полученных травм ребенок скончался. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Нягань, Иван Гридин

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