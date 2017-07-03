В Нягани выпившая мать ответит за смерть младенца

В Нягани завершено следствие по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности новорожденному (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ Скр по ХМАО-Югре, следствие установило, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила ребенка рядом с собой на диван и уснула, закрыв своим телом дыхательные пути младенца. В ходе следствия женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. В скором времени она предстанет перед судом.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 03.07.17

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