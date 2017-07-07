В Сургутском районе ВАЗ вырвал передний мост у «Урала». Погибли трое

Поздним вечером 6 июля в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 23:45 на 17 километре автодороги «Лянтор – Вачимское месторождение».

Установлено, что здесь столкнулись грузовой автомобиль «Урал-4320» и легковушка ВАЗ-2107. По словам очевидцев, удар был такой силы, что у грузовика вырвало передний мост, а «классика» превратилась в груду искореженного металла. Никому из находившихся в легковушке людей выжить не удалось. В результате ДТП водитель ВАЗ и двое неустановленных пассажиров погибли на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Сургут, Иван Гридин

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