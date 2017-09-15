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Югра

Когалымского педофила приговорили к 10 годам особого режима

Когалымского педофила приговорили к 10 годам особого режима

Городской суд Когалыма вынесен приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч.3 ст.30 п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В суде доказано, что утром 30 мая в районе улицы Дружбы в Когалыме подсудимый напал на несовершеннолетнюю девушку. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина, угрожая ножом и применяя физическую силу, попытался изнасиловать потерпевшую.

Довести задуманное до конца он не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Опасаясь быть застигнутым, подсудимый скрылся с места преступления. Однако, спустя непродолжительное время, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Весь период следствия подсудимый находился под стражей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Когалым, Иван Гридин

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