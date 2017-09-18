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Югра

В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз

В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Днем 15 сентября в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на 47 км автодороги «Сургут – Лянтор».

Новый День: В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз

Установлено, что водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с дальнейшим выездом на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с седельным тягачом Iveco, буксировавшим топливную цистерну, за рулем которого был мужчина 1981 года рождения.

Новый День: В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести, 3 его пассажира (54-летняя женщина и мужчины 36 и 32 лет) погибли на месте ДТП.

Новый День: В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз

Всего за последние трое суток на территории Югры зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 36 получили различные травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Сургут, Иван Гридин

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