В Сургутском районе легковушка протаранила бензовоз

Днем 15 сентября в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на 47 км автодороги «Сургут – Лянтор».

Установлено, что водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с дальнейшим выездом на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с седельным тягачом Iveco, буксировавшим топливную цистерну, за рулем которого был мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести, 3 его пассажира (54-летняя женщина и мужчины 36 и 32 лет) погибли на месте ДТП.

Всего за последние трое суток на территории Югры зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 36 получили различные травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Сургут, Иван Гридин

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