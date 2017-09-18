На улице Сургута неизвестный зарезал женщину

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Тело убитой было обнаружено вечером 17 сентября на улице Просвещения. На трупе имеются множественные ножевые ранения.

По данному факту сотрудники следственного отдела по городу возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 18.09.17

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