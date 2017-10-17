В Нефтеюганске педофил напал на девочку в здании школы

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по статье «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, 13 октября 2017 около 17:30 неустановленный мужчина, находясь у здания средней общеобразовательной школы № 2 Нефтеюганска, отвел одиннадцатилетнюю учащуюся этой школы к запасному выходу, где пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, которые не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности указанного мужчины и всех обстоятельств произошедшего.

Следователи просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах случившегося, обратиться в Нефтеюганский межрайонным следственный отдел СУ СКР по ХМАО-Югре по телефонам: 8 (3463) 23-06-55, 8 (3463) 23-06-62.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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