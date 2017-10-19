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Четверг, 19 октября 2017, 11:48 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

В Нефтеюганске поймали пермского педофила

В Нефтеюганске поймали пермского педофила

Нефтеюганск (Новый День, Иван Гридин) Следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела установили мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, 13 октября 2017 года около 17:30 неустановленный мужчина, находясь у здания средней общеобразовательной школы №2 Нефтеюганска, отвел одиннадцатилетнюю девочку к запасному выходу, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Силовикам удалось установить личность мужчины. Им оказался 56-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлена причастность указанного мужчины к совершению аналогичного преступления, совершенного 6 февраля 2017 года в 4-ом микрорайоне Нефтеюганска в отношении малолетней девочки.

В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственный действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

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