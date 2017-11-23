Педофила из Радужного «закрыли» на 15 лет

Житель Радужного (ХМАО-Югра) был приговорен к 15 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Приговор суда был вынесен 52-летнему мужчине.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в суде доказано, что мужчина надругался над девочкой. После этого он угрожал ей расправой над ней и ее матерью и требовал не сообщать о случившемся кому бы то ни было.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 22.11.17

На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней. / По делу о ДТП с детьми в Югре задержан первый чиновник. / Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»