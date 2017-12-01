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Пятница, 1 декабря 2017, 15:10 мск

Югра

Водителю самосвала, устроившему ДТП с поездом под Нижневартовском, «светит» до 7 лет

Водителю самосвала, устроившему ДТП с поездом под Нижневартовском, «светит» до 7 лет
Фото: Уральское СУ на транспорте СКР

Водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом вблизи Нижневартовска, предъявили окончательное обвинение. Как рассказал РИА «Новый День» старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, около 11:00 09 сентября на 901 километре перегона «Мегион – Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде самосвал Iveco совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер – Нижневартовск». В результате ДТП были повреждены с третьего по шестой вагоны по ходу движения поезда, а обшивка вагона №17 (6 вагон по ходу движения поезда) была разорвана. В результате происшествия погибли 2 человека, 18 получили ранения различной степени тяжести.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору и в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела продолжается.

Водителю грузовика грозит до 7 лет лишения свободы.

Нижневартовск, Иван Гридин

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