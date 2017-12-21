Суд Нижневартовска «закрыл» на длительный срок банду наркодилеров

Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении 12 членов наркосообщества. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, приготовлении, покушении на сбыт и сбыте наркотиков, совершенные в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы (ч.ч.1, 2 ст.210 ч.ч.1, 3 ст.30, ч.ч.4, 5 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суду были представлены исчерпывающие доказательства того, что один из подсудимых – житель Алтайского края – в 2013 году организовал преступное сообщество для сбыта наркотиков на территории автономного округа, которым руководил до марта 2015 года. Данное сообщество представляло собой структурированную организованную группу.

Один из ее участников подбирал лиц, которые в последующем занимались незаконным сбытом наркотиков, обучал их осуществлять закладки. Другой участник определял количество необходимых закладок в каждом городе, направлял данную информацию другому соучастнику, который контролировал поступление денег от покупателей на электронные кошельки и формировал зарплату участникам группы.

Непосредственным сбытом наркотиков на территории округа занимались 8 человек. Сообщество совершило на территории региона 46 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота было изъято более 4 кг синтетических наркотиков.

Суд с учетом позиции прокурора признал подсудимых виновными и назначил руководителю сообщества наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальным 11 участникам преступного сообщества назначено наказание от 11 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 21.12.17

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