В массовом ДТП в Югре погибли два человека, еще двое травмированы

Днем 4 января в Нефтеюганском районе случилось массовое ДТП, в котором два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

Установлено, что 61-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, при обгоне выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого был 34-летний мужчина. Участниками ДТП также стали следовавшие за кроссоверомгрузовик MAN и ВАЗ-21103. В результате аварии водитель и 61-летний пассажир Hyundai «Хундая» получили несовместимые с жизнью травмы, водитель и пассажиры Mitsubishi (32-летняя женщина и 3-летний ребенок) получили ранения.

Всего с 4 по 8 января на территории Югры круга зарегистрировано 14 ДТП, в которых 3 человека погибли, и 29 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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