В Лангепасе застройщик ответит в суде за обман дольщиков и махинации

В Лангепасе в суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО «Строительно-монтажное предприятие-68». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере, растрате совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда (ч.2 ст.145.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.1 ст.20, ст.315 УК РФ).

Установлено, что глава предприятия с октября по декабрь 2016 года совершил хищение имущества дольщиков в размере более 11 млн рублей путем мошенничества при строительстве дома в микрорайоне № 9 Лангепаса. Кроме того, с октября 2014 года по ноябрь 2016 года совершил растрату денежных средств дольщиков при строительстве дома № 42 по улице Мира в Лангепасе в размере 4,8 млн рублей.

Кроме того, его обвиняют в невыплате зарплаты работникам на общую сумму более 680 тыс. рублей, злоупотреблении полномочиями, а также злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных решений по искам юридических лиц к предприятию. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя, поддержанного прокурором, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество предприятия в размере 32 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Лангепас, Иван Гридин

Лангепас. Другие новости 15.01.18

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