В Урае случайно задушили спящего младенца

В Урае возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности грудному ребенку. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о смерти 5-месячного ребенка поступило в правоохранительные органы в конце декабря 2017 года. По данному факту следователи Урайского межрайонного следственного отдела провели проверку. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ ).

По версии следствия, женщина с 5-месячной дочерью пришла в квартиру к другу, где помимо него находились еще двое знакомых – мужчина и женщина. Компания до позднего вечера распивала спиртное. Около 2 часов мама передала ребенка знакомым, которые легли спать на диван, а сама ушла в другую комнату. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила в результате асфиксии. По версии следствия, мужчина, рядом с которым спал ребенок, по неосторожности во сне перекрыл ему дыхательные пути. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Стоит отметить, что как мама ребенка, так и двое ее знакомых, с которыми в тот день она совместно распивала спиртное, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности.

Урай, Иван Гридин

Урай. Другие новости 18.01.18

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