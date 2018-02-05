В Югре престарелый педофил получил 13 лет «строгача»

В Югре вынесли приговор 63-летнему мужчине за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенных с особой жестокостью (п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ).

Следствие и суд установили, что подсудимый совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По ходатайству следователя СКР во время следствия мужчина находился под стражей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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