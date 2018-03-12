В Сургуте в мусорном баке нашли труп девочки

В Сургуте организована доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, труп девочки обнаружили сотрудники коммунальной службы в одном из мусорных баков на улице Профсоюзов сегодня утром, 12 марта.
Следователи СКР работают на месте происшествия. Тело ребенка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери младенца и выяснение всех обстоятельств случившегося.
Сургут, Иван Гридин
Сургут. Другие новости 10.03.18
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