В Сургуте нашли убившую младенца мать. Возбуждено дело

Сотрудники следственного отдела по Сургуту возбудили уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости (ст.106 УК РФ).

Как писал «Новый День», 12 марта коммунальщики обнаружили в одном из мусорных баков на улице Профсоюзов тело новорожденной девочки. Экспертиза показала, что она родилась живой и жизнеспособной приблизительно на 8 месяце беременности. Следователи установили личность матери. Ей оказалась 28-летняя жительница Сургута. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия.

В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, генетические и психолого-психиатрическая, а также комплекс других следственных действий, которые позволят установить все обстоятельства преступления. Отметим, что за убийство новорожденной ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.03.18

При пожаре на ремонтируемой в Югре скважине погиб человек, еще двое пострадали. / Слух дня: Эхо визита Путина – после 18 марта в УрФО может наступить новая политическая реальность. / В Сургуте в мусорном баке нашли труп девочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»