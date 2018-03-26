Якушев собирает срочное совещание из-за ЧП в Кемерово. Кобылкин и Комарова выразили соболезнования

В Тюменской области отреагировали на трагедию в Кемерово. Губернатор Владимир Якушев назначил экстренное совещание, на котором будут обсуждать пожар в кемеровском торговом центре. Об этом «Новому дню» сообщили в пресс-службе главы региона. На совещание приглашены силовые структуры, профильные ведомства и представители МЧС. Кроме того, глава Тюменской области направил в Кемеровскую область телеграмму с соболезнованиями.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин также выразил соболезнования главе Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией. Оперативное совещание пока не назначено. «У нас все службы, ответственные за проверки, и так работают. Проверяют и контролируют объекты ежедневно, не дожидаясь ЧП. Но, безусловно, такие трагические события заставляют усилить внимание всех структур. Распоряжения губернатора я не вижу пока, но это не значит, что оно не готовится», – сказала пресс-секретарь главы ЯНАО Наталья Хлопунова. В управлении МЧС округа заявили, что пока к ним никаких распоряжений из Москвы не поступало.

В ХМАО-Югре экстренные совещания пока также не назначены, рассказали в правительстве округа. Глава автономии Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре. Как сообщили в управлении МЧС ХМАО, распоряжений о внеплановых проверках не поступало. Между тем, на 2018 год ведомством запланировано 11 ревизий подобных объектов – это культурно-досуговые центры и ТРЦ. Выходить на проверки объектов без согласования с прокуратурой и без дополнительных оснований специалисты не могут, пояснили в спасательном ведомстве.

Согласно последним официальным данным, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 53 человек. Огонь вспыхнул 25 марта днем. До сих пор идет ликвидация ЧП. Многие посетители объявлены пропавшими без вести.

Тюмень, служба информации

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