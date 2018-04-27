В Югре нашли вахтовика-педофила

В Нефтеюганске завершили расследование уголовного дела в отношении вахтовика из Пермского края, который совершал насильственные действия в отношении детей. Следователи доказали его вину в трёх эпизодах.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК ХМАО, на скамье подсудимых окажется 55-летний мужчина, приехавший в Югру на заработки. Ранее он уже был осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Нефтеюганске два преступления он совершил 13 октября 2017 года. Вечером, мужчина подкараулил 11 летнюю ученицы школы №2, увел её к запасному выходу школы, где совершил насильственные действия сексуального характера. Аналогичное преступление он совершил в тот же день в 6-ом микрорайоне в отношении 10-летней девочки.

В ходе следствия силовики также установили, что злоумышленник причастен к ещё одному преступлению 2017 года. Оно было совершено 6 февраля в 4-ом микрорайоне города.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 27.04.18

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