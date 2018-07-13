В Югре пройдет масштабный митинг против пенсионной реформы. «Нам предлагают кормиться из мусорных баков»

Югорские профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие состоится 15 июля 2018 года в Ханты-Мансийске, об этом агентству «Новый День» сообщили в нескольких профсоюзных организациях ХМАО.

Предварительно югорские профсоюзы провели на местах собрания, на которых проанализировали законопроект о пенсионной реформе и сформулировали свое отношение к нему.

Одним из самых эмоциональных было заседание Ассоциации профсоюзов Нижневартовска (в нее входят НОППО НК «Роснефть», ППО «Самотлорнефтегаз», ППО ОАО «СибурТюменьГаз» и т.д.). После мероприятия, на которое были приглашены чиновники и депутаты, было написано постановление, содержащее жесткие высказывания в адрес российского правительства.

Ниже «Новый День» приводит ряд цитат из протокола заседания ассоциации профсоюзов Нижневартовска.

«Возраст хотят повысить для мужчин на пять лет, для женщин – на восемь. Так наше государство проводит демографическую политику. Ведь в СССР возраст выхода на пенсию в 60 и 55 лет определили не чиновники, а медицинские работники. Именно после шестого десятка в организме мужчины начинаются необратимые процессы, ведущие к смерти, то есть, попросту говоря, наступает старость. У женщин этот период начинается раньше».

«Большинству граждан России приходится работать на пенсии не от желания продолжить свою трудовую деятельность, а от невозможности выжить на сумму пенсионных перечислений».

«Пенсионная реформа ударит в первую очередь по молодежи. Так, она лишится последних доводов для официального трудоустройства. Эта мера будет иметь катастрофические последствия: вырастет безработица среди молодежи из-за того, что не освободятся миллионы рабочих мест, возникнет немалый слой людей, не имеющих ни пенсии, ни работы, так как найти работу после 45 лет уже очень непросто».

«Повышение пенсионного возраста повлечет увеличение оттока трудоспособного, квалифицированного населения из северных регионов, как стратегически важных для развития экономики страны».

«Настоящий мотив повышения пенсионного возраста один: желание власти сэкономить на народе. Но это желание обойдется стране в миллионы искалеченных жизней. Те пожилые люди, которые лишатся работы (например, из-за сокращений персонала на их предприятии), останутся и без зарплаты, и без пенсии. Фактически им предлагается кормиться из мусорных баков».

«Считаем, что разговор о повышении пенсионного возраста и увеличения необходимого стажа можно вести только после того, как государство обеспечит реальное повышение заработной платы, увеличит количество рабочих мест и мер поддержки для пожилых, реформирует всю пенсионную систему и подготовит финансово-экономическое обоснование для увеличения пенсий».

Члены Ассоциации профсоюзов Нижневартовска потребовали проведения всенародного референдума по вопросу пенсионной реформы. Сколько человек из Нижневартовска примут участие в митинге, пока неизвестно.

«Сложно посчитать людей, очень многие едут в Ханты-Мансийск на своем транспорте», – пояснил «Новому Дню» председатель ППО «Нижневартовские электрические сети» Евгений Аксененко.

Ханты-Мансийск, служба информации

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