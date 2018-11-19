Югорские власти придумали, как избавить пенсионеров от слабоумия

В Югре к 2020 году откроют школу профилактики когнитивных нарушений для стариков. Согласно отчёту губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в этой школе также будут проводить профилактику падений и переломов на базе Центров здоровья и отделений медицинской профилактики. Подробностей в докладе нет. Об этом глава региона расскажет в своём отчёте в разделе «проект «старшее поколение». Напомним, она выступит перед депутатами 24 ноября 2018 года.

Согласно отчёту губернатора, пенсионеров также планируется вовлекать в занятия физкультурой. «Ежегодно будут проходить окружные спортивно-массовые мероприятия, в том числе спартакиада ветеранов спорта и фестиваль пожилых людей. Ежегодный планируемый охват – более 900 участников», – говорится в отчёте губернатора ХМАО.

Кроме того, чиновники рассчитывают внедрить к концу 2020 года клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом. Глава округа обещает, что в 2010 году в столице ХМАО появится гериатрический центр на функциональной основе.

Также в программу входит приспособление транспорта для использования маломобильными группами.

Чиновники обещают, что создадут программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. «Проектом «Старшее поколение» предусмотрено обучение 22,7 тыс. граждан», – говорится в докладе губернатора.

На реализацию проекта «Старшее поколение» запланировано 360,5 млн рублей.

В России пенсионный возраст в 2018 году повысили. Теперь женщины на пенсию будут выходить не в 55 лет как раньше, а в 63. А мужчины – в 65 лет, а не в 60, как раньше. Президент Владимир Путин и правительство объяснили это тем, что в пенсионном фонде недостаточно денег.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.11.18

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