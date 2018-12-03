В страшном ДТП на трассе в Югре погибли чиновники администрации Сургута

Два чиновника мэрии Сургута в минувшие выходные погибли в страшной аварии. Это специалист-эксперт отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования Администрации города Ольга Ермакова и водитель МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» Сергей Черный. Имена погибших назвали в мэрии города, там выразили слова соболезнования родным и близким.

В страшном ДТП на трассе в Югре погибли чиновники администрации Сургута

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 декабря на 807 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, в районе Приобского месторождения. Установлено, что автомобиль Hyundai Elantra, в котором находились чиновники, двигался из Ханты-Мансийска в направлении Нефтеюганска. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением информации и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой». В результате ДТП оба водителя и пассажирка Hyundai от полученных травм скончались на месте. Кроме того, еще два человека получили тяжелые травмы. По данным «СургутИнформ ТВ», они находятся в реанимации.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Ольга Ермакова трудилась в мэрии 15 лет. Ее коллеги отзываются о ней, как о коммуникабельном и тактичном работнике. Ермакова пользовалась уважением руководителей образовательных учреждений, отметили в пресс-службе администрации города.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

«Ольга Николаевна принимала активное участие в продвижении одного из важнейших направлений деятельности департамента образования – доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Результаты работы Ольги Николаевны были отмечены Благодарственными письмами администрации города и отличительным знаком «Герб города Сургута»", – сообщили в мэрии.

Сергей Черный работал в Хозяйственно-эксплуатационном управлении с 2006 года. «На работе Сергея Никифоровича ценили за высокий профессионализм и ответственность. Коллеги знают его как энергичного, доброго и отзывчивого человека, – говорят в мэрии Сургута. – Коллектив администрации города глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Добрая память о Ермаковой Ольге Николаевне и Сергее Никифоровиче Черном навсегда останется в наших сердцах».

Сургут, служба информации

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