Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гроссии прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщают российские информагентства. Позже МАГАТЭ подвердило прибытие своих экспертов на ЗАЭС.

На территорию атомной станции заехала колонна из девяти автомобилей с надписью ООН и несколько единиц машин сопровождения, передает корреспондент РИА «Новости» с места событий. По его данным, ситуация на АЭС спокойная. До этого сообщалось, что обстрелы Энергодара и территории ЗАЭС со стороны ВСУ прекратились.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как колонна с миссией МАГАТЭ подъезжает к Энергодару. Ее сопровождает военные автомобили «Тигр» и вертолет ВС РФ.

Telegram: Кадры прибытия миссии МАГАТЭ в Энергодар

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС спустя несколько часов после того, как ее основную часть задержала на блокпосту украинская сторона. Отмечалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводит переговоры с украинскими военными. Позже руководитель организации сообщил, что переговоры завершились успешно, и он выдвигается на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что в делегацию МАГАТЭ вошли 14 экспертов из Франции, Италии, Сербии, Китая, Польши, Литвы, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а накануне добралась до Запорожья. Утром 1 сентября эксперты организации выехали на ЗАЭС.

Запорожская АЭС, находящаяся с весны под контролем российских военных, с начала августа практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. В день приезда миссии МАГАТЭ артиллерия ВСУ нанесла по Энергодару массированный удар. Кроме того, по данным Минобороны России, две группы диверсантов ВСУ предприняли безуспешную попытку захвата ЗАЭС. Обстрелы и провокация с высадкой десанта около атомной станции была направлена на срыв визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, подчеркнули в ведомстве.

Миссии МАГАТЭ предстоит оценить причиненный ЗАЭС физический ущерб из-за обстрелов, состояние систем безопасности и охраны объекта, условия труда персонала станции и разработать срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС. Накануне глава организации Рафаэль Гросси назвал целью миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС «предотвращение ядерной аварии», сообщал ТАСС. Он подтвердил свои планы установить постоянное присутствие специалистов организации на ЗАЭС.

В МИД России заявили, что рассчитывают на объективность выводов МАГАТЭ по итогам инспекции на ЗАЭС. «Мы ожидаем именно объективности, хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, сопряжен был с его подготовкой, с попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы», – сказал глава МИД Сергей Лавров 1 сентября на встрече со студентами МГИМО.

Москва, Наталья Петрова

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