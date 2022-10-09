В Киеве мечтают полностью разрушить Крымский мост и превратить полуостров в «котел»

Украинский военный эксперт, полковник в запасе Роман Свитан выступил с «утешительным» для киевского режима заявлением. По его словам, в перспективе Крымский мост будет разрушен окончательно, а сам полуостров превратится в «котел».

«Взрыв на мосту предопределяет следующую эпоху, которая будет предшествовать самому освобождению Крыма», – заявил он, обратив внимание, что по мост пропускал через себя очень большие объемы военных поставок, которые теперь, по его мнению, уменьшатся.

«Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным «котлом», попадет в оперативное окружение. То есть мы перережем подходы к Крыму. И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразности продолжения сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях… Это все мы увидим в ближайшее время», – заявил киевский эксперт.

Напомним, накануне утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Киевский режим официально не берет на себя ответственность за организацию подрыва моста. Накануне украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к ЧП Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали. Тем не менее, глава МИД Эстонии поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией.

Позже высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил американской газете The New York Times, что за взрывом стоит именно киевский режим.

Так или иначе, движение по Крымскому мосту уже частично восстановлено – для легкового транспорта и автобусов, а также для пассажирских и грузовых поездов. Сегодня Минтранс РФ рассчитывает запустить пригородные жд составы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»