Глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с подрывом Крымского моста

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал подрыв Крымского моста, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. При этом он не исключил, что взорвать мост планировалось именно сегодня, так как вчера президент РФ Владимир Путин отметил 70-летний юбилей.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», – цитируют министра прибалтийские СМИ.

Министр напомнил, что Украина ранее обещала разрушить мост, и назвал «положительным моментом», что движение по переправе остановилось. Рейнсалу пояснил, что мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть Россию и Крымский полуостров.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Таллин, Светлана Антонова

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